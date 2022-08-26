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Dünya Filistinli direnişçilerden geri adım yok
Dünya

Filistinli direnişçilerden geri adım yok

Siyonist terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda operasyonsuz ve çatışmasız tek bir gün geçmiyor. Son olarak Nablus’a yönelik baskın düzenleyen İsrail Ordusu unsurlarına Filistinli direnişçiler ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 16:50:00 -
Filistinli direnişçilerden geri adım yok

Yeni Akit  Ankara

Siyonist terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda operasyonsuz ve çatışmasız tek bir gün geçmiyor. Filistinli yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinli direnişçiler, Nablus kentine baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu konvoyuna ateş açtı.

Gelen ateşe ağır silahlarla çevreye gelişi güzel ateş açarak karşılık veren İsrail askerleriyle Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çevrelerinin sarılacağından korkan İsrail askerleri, geldikleri konvoyla Nabsul’tan kaçarak uzaklaştı.

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