Filistinli bebeklerle ilgili kan donduran ifadeler kullanmıştı! Eskişehir’deki o alçak hakkında flaş gelişme
Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken 22 yaşındaki Yunus Esad K. tutuklandı.
Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken 22 yaşındaki Yunus Esad K. tutuklandı.
Eskişehir’de yaşadığı öğrenilen 22 yaşındaki Yunus Esad K., kullandığı ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere, Cumhurbaşkanı’na ve İsrail’in saldırılarına maruz kalarak Gazze’de can veren Filistinli bebeklere hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu. ‘Arap soykırımı’ çağrısı yapan şahıs, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Esad K., savcılıktaki ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçları çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı vererek adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.
Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz nedeniyle tekrar gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tekrar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, ‘Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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