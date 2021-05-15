Filistinli babanın İsrail katliamından sağ kurtulan bebeğine kavuşma anı kamerada
Katil sürüsü terörist İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğine kavuştu.
Filistinli babanın, terörist İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu.
Alçak İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öptü.
İzleyenleri acı acı yutkunduran görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.