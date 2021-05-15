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Dünya Filistinli babanın İsrail katliamından sağ kurtulan bebeğine kavuşma anı kamerada
Dünya

Filistinli babanın İsrail katliamından sağ kurtulan bebeğine kavuşma anı kamerada

Katil sürüsü terörist İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 17:16:00 -

Filistinli babanın, terörist İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu.

Alçak İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öptü.

İzleyenleri acı acı yutkunduran görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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