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Filistinli akademisyenler Ramallah'da Kudüs tarihini anlattı

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki seminerler dizisinin bu haftaki seminerinde akademisyenler tarafından Kudüs tarihinin Eyyubiler dönemi ele alındı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
Filistinli akademisyenler Ramallah'da Kudüs tarihini anlattı

Filistinli akademisyenler, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Kudüs'ün tarihini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki seminerler dizisinin bu haftaki seminerinde Kudüs tarihinin Eyyubiler dönemi ele alındı.

Filistinlilerin ilgiyle takip ettiği seminerlerin Eyyubiler dönemini, El-Halil Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Şevket Hicca ile Kudüs Açık Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Muhammed El-Hurub anlattı.

Eyyubiler dönemini Kudüs'ün fethi öncesinden ele alan Filistinli akademisyenler, Haçlı seferlerinin sosyal, ekonomik ve dini boyutlarını katılımcılarla paylaştı.

İslam dünyasının o dönemki parçalanmışlığını bugünle kıyaslayan akademisyenler, Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi komutasındaki fethinin İslam dünyası için büyük moral olduğunu vurguladı.

Akademisyenler, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs ve Filistin topraklarında büyük katliamlara imza atan Haçlıların aksine İslami hoşgörüyü fetih politikalarına yansıttığını ve bu özelliğiyle öne çıktığına dikkati çekti.

Akademisyen Şevket Hicca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eyyubiler döneminin Filistin ve Kudüs tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün Filistin davasına sahip çıktığını vurgulayan Hicca, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne de böylesi önemli seminerler dizisine ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Steih de seminerler dizisinin ilk ayağının 7 haftadan oluştuğunu belirterek, Filistin halkını tarihin akışı konusunda bilgilendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İslam öncesi Filistinle başlayarak, İslam ordularının Kudüs'ü fethi, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler ve Memlüklüler dönemlerinin bir kaç seminerde ele alındığını söyleyen Steih, Osmanlı Dönemi Filistin tarihinin de yüzyıllık asırlar şeklinde, ayrıntılarıyla anlatılacağını ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
  1. Filistin
  2. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
  3. Anadolu Ajansı

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