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Gündem Filistin’in özgürlüğü, Peygamberimizin müjdesi! Filistin'in kurtuluşu; hayalin ötesinde, şüphe olmayan kesin bir bilgi yönündedir!
Gündem

Filistin’in özgürlüğü, Peygamberimizin müjdesi! Filistin'in kurtuluşu; hayalin ötesinde, şüphe olmayan kesin bir bilgi yönündedir!

"Kudüs Zaferin Adresi" sloganıyla düzenlenen kutlamalarda Ürdünlülere seslenen Hamas Siyasi Büro eski Başkanı Halid Meşal, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması konusunun İlahi bir vaad ve Hz Peygamber Efendimizin müjdesi olduğunu hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:24:00 -
Filistin’in özgürlüğü, Peygamberimizin müjdesi! Filistin'in kurtuluşu; hayalin ötesinde, şüphe olmayan kesin bir bilgi yönündedir!

yeniakit.com.tr

Siyonist işgal rejiminin yaptığı yıkım ve katliama rağmen Kudüs Kılıcı Savaşı'ndan zaferle çıktıklarını belirten Meşal, “Halkımız yolunu öğrendi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı direnişin merkezine aldığı gibi savaştan da zaferle çıktı” dedi.

Hamas eski lideri, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırıları sırasında, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin kıyama kalkmasının hayati önem taşıdığını ve bu yönüyle de terör rejimini hiç olmadığı kadar tedirgin ettiğini ifade ederek, “Filistin'in kurtuluşu, hayalin ötesinde, üzerinde şüphe olmayan kesin bir bilgi yönündedir. Çünkü Filistin'in hürriyeti Allah'ın vaadi, Peygamber Efendimizin müjdesi ve tarihi gerçeklerdir” dedi.

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