Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin ve İsrail'de yaşanan gelişmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında, "Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken; İsrail hükûmetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.