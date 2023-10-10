  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki o tarihi kalenin altında dev rezerv! Çıkarmak için bölgeye gidildi, konuşulan rakam inanılmaz

CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe

Gazze paramparça! Bölgede son durum ne? İsrail bir cepheden daha saldırmaya başladı

İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet Hoca'nın teklifini kabul etti! Mart ayı öncesinde yapacak

Hakan Fidan ile görüştü “Türkiye'nin ateşkes çağrısını teşvik ettim” dedi ve sonra o paylaşımı kaldırdı Dönek Blinken

Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı

Seçimi İmamoğlu’nun adayı kazandı ama nasıl? CHP Genel Sekreterinden bomba iddia

Başkan Erdoğan barış için devrede! İsrail-Filistin çatışmaları son bulsun diye yaptığı uyarı dünya gündeminde

10 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!
Gündem

Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:33:00 - 2023-10-10 10:58:01
Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!

Meral Akşener: Filistin halkının meşru ve haklı talebi terör eylemleriyle kirletilemez İYİ Parti lideri Meral Akşener, Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filistin ve İsrail'de yaşanan gelişmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

 

Akşener açıklamasında, "Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken; İsrail hükûmetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e şok: 50 üye birden istifa etti
İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e şok: 50 üye birden istifa etti

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e şok: 50 üye birden istifa etti

Meral Akşener'e bir günde ikinci şok! İYİ Parti'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi istifa etti
Meral Akşener'e bir günde ikinci şok! İYİ Parti'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi istifa etti

Siyaset

Meral Akşener'e bir günde ikinci şok! İYİ Parti'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi istifa etti

"Aksa Tufanı" için, Akşener’in ahlaksız "terör" nitelemesi!
“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!

Siyaset

“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Toprağini namusunu koruyani kirli terör diyen ancak ya ermeni yahudi yada hain maşa işbirlikcisi olur

Dost

Bu mahalle karışdıran yarım pabuçluya oy veren karektersizlere yuh olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23