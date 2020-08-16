  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi Masalha, BAE'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 01:33:16 -
Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi Masalha, BAE'den ayrıldı

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldığını ve geri dönmeyeceğini açıkladı.

Genel Sekreter Rucub, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Abu Dabi) Büyükelçimiz (Masalha) bugün BAE'den ayrıldı ve oraya asla geri dönmeyecek." dedi.

Rucub, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Öte yandan, AA muhabirinin ulaştığı kaynaklar, Büyükelçi Masalha'nın Ürdün'de olduğu ve bugün Batı Şeria'ya gideceği bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!
Avrupa

AB toplantısında Almanya’dan Fransa’ya soğuk duş!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri tartışmak için toplandı. Toplantıda Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz’dek..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı