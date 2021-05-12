Filistin'i suçlu göstermeye çalışan BBC spikerine şamar!

Siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa ve buradaki Müslümanlara yönelik saldırıları günlerdir sürerken, işgalcilerin masum sivillere yönelik katliamları ise dünya medyası tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.

Filistin yönetiminin İngiltere'deki temsilcisi Husam Zomlot, katıldığı bir televizyon programında BBC spikerine verdiği cevap şok etkisi yaptı.

Filistinli yönetici Zomlot, BBC spikerinin ısrarla siyonist işgal rejimini haklı göstermeye ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ve kendi topraklarını korumak için işgal rejimine karşılık vermesini suçmuş gibi göstermesine tokat gibi yanıt verdi.

"İsrail insanların temel haklarını tamamen ihlal etmeye devam ediyor"

Spikerin Hamas ile ilgili bir sorusu üzerine konuşan Zomlot, "Bu Hamas ile ilgili değil İsrail'le ilgili. İsrail kışkırtır, İsrail aklınıza gelebilecek her suçu işler. İsrail bu sabah Mescid-i Aksa'da 300'den fazla barışçıl, ibadet eden insanlara zarar veriyor. İsrail insanları evlerinden çıkarıyor. İnsanların temel haklarını tamamen ihlal etmeye devam ediyor ve sonra kendi eylemlerinden çok bu eyleme tepki gösterenleri suçluyor. Bu sona ermeli ve tüm bunların temel nedenlerini anlamalıyız. Tüm bunların temel nedeni israilin insanların temel haklarının tamamen reddedilmesini reddedilmesindeki esrarıdır. Bu gece biz konuşurken yeşil hattaki şehirler de dahil olmak üzere her yerde insanlar Filistin'de gösteri yapıyor. Yafa'da, Hayfa'da, Nasıra'da. Sizce insanlar neden gösteri yapıyor? Haklarının reddedilmesinden bıktılar. Onlar itilmekten, evlerinin alınmasından baktılar." dedi.

"İsrail bu kurallarla alay etti"

Spikerin, "Hamas roket ateşiyle karşılık vermek konusunda haklı mıydı?" sorusuna cevap veren Zomlot, şöyle dedi:

Bu Hamas ile ilgili değil Hamas karışmadı. Hamas işgal altındaki Kudüs şehrinin içindeki insanları evlerinden çıkmaya karar vermedi. Doğu Kudüs sadece benim kanunuma göre değil sizin kanunlarınıza göre, İngiltere'nin pozisyonuna göre, Birleşmiş Milletlere göre işgal ediliyor ve işgal geçici olmalı ve kurallara uymalıdır. İsrail bu kurallarla alay etti. Özellikle nüfus transferleri, etnik temizlik, ırkçılık konularında. Eminim insan hakları raporunu okumuşsunuzdur. Bu insanlar son 2 yıldır israil politikalarını araştırdılar Netenyahu'ya değil uzmanlara sorun.

"Çifte standartlardan bıktık, usandık"

"Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor musunuz" sorusu üzerine Zomlot, "İsrail saldırganlığını kınıyorum. Gazze'de bu gece öldürülen 20 insanın yasını tutuyorum. 9'u çocuktu. Çok üzgünüm. Öldürülen herhangi bir israilden haberim yok. Bana şiddet ve kınama hakkında soru soruyorsunuz kim kınanmalı? Bu gece katledilen 9 çocuğun görüntülerini gördünüz mü? Birleşmiş Krallık Dışişleri Bakanı Hamas'ı kınamakta hızlı ama her gün yaşanan israil gaddarlıklarına asla böyle değil. Çifte standartlardan bıktık, usandık. Bu sefer doğru söylemeliyiz. Bu sefer doğru doğru eğriye eğri demeliyiz." yanıtını verdi.

"Hikaye hep bir Filistin tepkisi olduğunda başlıyor"

Konuşmasının devamında Zomlot, "Hikaye hep bir Filistin tepkisi olduğunda başlıyor. Sanki Hamas'la başlamış gibi. Sorunuza bakın! Sorunuz Hamas'la alakalı, roketler… Hayır hayır hayır ben birçok röportaj yaptım. Hep Filistin tepkisiyle başlıyor, hastalığın belirtisiyle. Hastalığın kendisine hiç değinmiyor. Hastalık da şu: Bu devlet (israil) işgalci devlet her anlamda insanlarımıza karşı zalim uygulamalarda bulunuyor. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere özgür bir seçimde oy kullanma hakkı da dahil olarak onları hareket etme hakkından, kendi mülklerine sahip olma hakkından, çalışma hakkından mahrum bırakıyorlar. Hayal edebileceğiniz her haktan mahrum bırakıyorlar. Sadece işgal altındaki topraklarda değil aynı zamanda israilde de." şeklinde konuştu.

"Sessizce İsrail'in gaddarlığına tabii olmalıyız!"

Filistinlilerin her türlü haktan mahrum bırakılmaya çalışıldığını vurgulayan Zomlot, "İsrail parlamentosunda, İsraildeki halkımızın temel hakkı olan kendi kaderini tayin etme hakkını engelleyen bir kanun var. Bütün bu sistem israile özgü ırkçılık ve milliyetçilik üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden insanlar hassasiyetini korumaya çalışıyorlar. Görüntülere, videolara bakın. Mescid-i Aksa Camini bir kenara bırakın, insanlar dua ediyordu. Daha geçen hafta kutsal ateş paskalya idi. İsrail yetkileri Filistinli Hristiyanların dua etmesini engelledi ve mahrum bıraktı. Durum Müslümanlarla ilgili değil, bu Filistinlilerle ilgili. Durum ikinci sınıf vatandaş olduğumuzda ısrar eden İsrail ile alakalı. Hata vatandaş bile değiliz. Hiçbir hakkımız yok. Sessizce israilin gaddarlığına tabii olmalıyız. Onurlu hareket ettiğimizde ve direndiğimizde her şey bizim mücadelemiz ve direnişimizle ilgili olmaya başladı." dedi.

Filistinli yönetici Zomlot, spikerin "İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı askeri bir kale olarak kullandıklarına inandıklarını, bu nedenle ses bombası göndermeye başladığını söylüyor" sorusuna saçmalık cevabını verdi.

"İsrail bilerek durumu çarpıtıyor"

Zomlot, "Kızıl Haç'a sorun. Oradaki tüm uluslararası gözlemcilere sorun. İnsanlar dışarıdaydı. En kutsal ay Ramazan'da. Ramazan'ın en kutsal gecesi. Kadir gecesinde orada dua ediyorlardı. Görüntülere baktığınızda israil askerleri Mescid-i Aksa'ya insanlar namaz kılarken diz çökmüş haldeyken baskın düzenledi. Gaz ve sersemletici bombaları atmaya ve insanlara gaddarca davranmaya başladılar. Sayılara bakın, yaralı olan yüzlerce kişiye bakın. Bütün bu propagandanın işe yaramaması lazım. İsrail bilerek durumu çarpıtıyor. Özellikle de siyasetçiler, aşırı siyasetçiler. Netenyahu karşı karşıya kaldığı suçlardan kaçmak ve aşırı sağcı siyasetçiler de şu an israildeki popolizmi beslemek için gerçekleri çarpıtıyor." ifadelerini kullandı.