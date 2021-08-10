Filistin’i silah zoruyla işgal ettiler! Şimdi de KKTC’yi işgal ediyorlar

İsrail'in KKTC'de toprak alımlarının dikkat çekici boyuta ulaştığı iddia edildi. Ülkede yabancıların toprak alımı yapmasının yasak olmasına karşılık içerde çeşitli oyunlar ile bu alımın yapıldığı ifade edilirken, yabancı kaynaklı ve yerli ortaklı şirketlerin bu alımları gerçekleştirdiği iddia edildi. Sayıları 2 bini bulan İsrailli şirketlerin KKTC'de neredeyse 25 bin dönüm arsa aldığı ifade ediliyor.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Cihat Yaycı'dan KKTC'deki 'Silahsız İsrail işgali'yle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. KKTC'de 2014 yılından bu yana yabancılara toprak satışının yasak olduğunu hatırlatan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, buna rağmen çeşitli yollarla özellikle de İsrail vatandaşlarına toprak satıldığını açıkladı. İşte Yaycı'nın o açıklamaları...

Lefkoşa'nın tanınırlığına katkı sağlar ancak

Toprak alımları bir ülkenin, devletin belli siyaseti ve kontrolü içerisinde yürütülmelidir. Devletin diplomatik saygınlığını devam ettirirken güvenlik ihtiyaçlarını da dengelemelidir. Devletin özellikle stratejik bölgelerin güvenliğinin sağlanması noktasında ekstra hassasiyet göstermesi önemlidir.

KKTC'den toprak satın alınması elbette Lefkoşa'nın tanınırlığına, saygınlığına katkı sağlar. Ancak bu durum güvenlik zafiyeti oluşturmadan, toprak alımlarında bölgedeki demografik yapı korunarak yapılmalı, mutlaka imtiyazlı bir yapı oluşmasının önüne geçilmesi gereklidir.

İstihbarat açısından tehlikeli

2014 yılından bu yana çeşitli vasıtalar ile yasak olmasına rağmen yapılan bu satışlar güvenlik zafiyeti oluşturmasının yanı sıra istihbarat açısından da hem KKTC'yi hem de Türkiye'yi tehlikeye atabilecektir.

Yabancılara satılan topraklar askeri ve ekonomik anlamda önemli bölgeler civarında olursa her devlet için tehlikeli bir durum söz konusu olur. Devletler bu nedenle yabancılara toprak satışını sınırlandırmış ve belli şartlara, usullere bağlamıştır.

KKTC'nin hemen her yerinden toprak alabiliyorlar

KKTC'de 2014'ten bu yana toprak satışı usullerinde bazı aksaklıklar mevcuttur. Bu aksaklıklar sayesinde, İsrail veya başka ülke vatandaşı olma durumu fark etmeksizin ülke vatandaşı olmayan kişilerin KKTC'nin hemen hemen her yerinden toprak alabildiği ifade edilmektedir.

Özellikle Magosa'nın İskele Bölgesi İsraillilere satılıyor

Özellikle Magosa'nın İskele Bölgesi'ndeki toprakların İsraillilere satıldığı ve hatta İsraillilerin bu bölgede çeşitli siteler kurduğuna dair iddialar ifade edilmektedir. Bu durum buradaki deniz üssünün varlığını tehlikeye atar.

Magosa İskele Bölgesi'ndeki toprakların yabancılara satışı en başta istihbarat açısından tehlike oluşturur. Bu nedenle, askeri bölgelerin etrafında yer alan arsalar için mutlaka yabancılara satılamaz şerhi konulmalıdır."

Satışlardaki şirket oyunu

Yabancıların toprak alımındaki kanuni boşluklar mutlaka giderilmelidir. Bugün KKTC'den edindiğimiz bilgilere göre bir şirketin yüzde 49 hissesi yabancıya, yüzde 51'i yerliye aitse, bu konumda şirket adına yabancı kişi istediği yerden toprak alabilmektedir. Bunun önüne geçilmelidir.

Gazeteciler yabancı şirketlerle ortak mı?

Hatta bölgede şöyle duyumlar olduğu; KKTC'de çok sayıda gazetecinin kağıt üzerinde şirket sahibi olarak gözüktükleri dahi söylenmektedir. Gazetecilerin böyle yabancı ortaklı şirketlerde ortaklığının bulunup bulunmadığının mutlaka araştırılması gerekir.

Eğer böyle ise; bunun içerisinde bir başka oyun var demektir. Hem kamuoyu yönlendirmesini bu gazeteciler yapacak, hem de bu gazeteciler yabancı şirketler ile ortak olacak... O zaman durum hakikaten KKTC'nin iç dinamikleri açısından tehlikeli bir hal almıştır. Buna çok dikkat etmek gerekmektedir.

Çok sayıda İsrailli KKTC vatandaşlığı alıyor

Bugünlerde KKTC'den çok sayıda İsraillinin vatandaşlık aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması muhakkak suretle önem arz etmektedir.

Bu yalnızca İsrail için değil, hemen her yabancı için uygulanmalı, bir etnik unsurun diğerine avantaj sağlaması önlenmeli dengeleyici unsur sağlanmalıdır. Etnik kimliğinin bir kimseye KKTC'de veya Türkiye Cumhuriyeti'nde üstünlük, baskın güç sağlaması engellenmelidir.

Vatandaş olan İsrailli istediği kadar toprak alabiliyor

Bugün vatandaşlık verildiği takdirde istendiği kadar toprak alınabilmektedir. Bu vatandaşlık oyunu ile askeri ve ekonomik bölgelerin çevresinin sarılması mutlaka engellenmelidir.

Bu tehdide karşı devletler gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür. Çifte vatandaşlık ve bu şirket meselelerine karşı devletlerin dikkat etmesi gerekmektedir. "

2 bin firma bu işlere karışmış

İsrail iddialarına ilişkin de yaklaşık 2 bin firmanın bu toprak meselelerine karıştığı ifade ediliyor. Bu firmaların ne iş yaptığının mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Söz konusu firmalar yalnızca arazi almak için kurulduysa, bunun önüne geçmek gereklidir. Üretime katkı sağlayıp, ihracat yapmayıp, KKTC ekonomisine pozitif katkı sağlamıyorsa bu çok kritik bir konudur.

Karpaz'da neden ve niçin toprak alınır?

KKTC'de toprak satın alınan yerlerden birinin de Karpaz bölgesi olduğu ifade ediliyor. Karpaz'dan neden toprak alınır? Ne için alınır? Bunun sebeplerinin çok iyi araştırılması, bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu konuların KKTC ile Türkiye'nin bekası ve güvenliğine etkisi bağlamında, bu tür faaliyetlerin çok boyutlu şekilde değerlendirilmesi, ele alınması gerekmektedir."