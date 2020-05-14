Filistin’i masada kesip biçtiler! ABD dışişleri bakanı, kirli ilhak planı için İsrail’de

Koronanın en çok etkilediği Amerika’da, salgından çok İsrail’in Filistin topraklarını paylaşması konusu önem arzediyor...

Kasım’daki seçimi kaybetme ihtimali yüksek olan Donald Trump yönetimi, salgın döneminde de olsa siyonist lobisinin desteğini almak ve koltuğunu korumak için Filistin topraklarını peşkeş çekiyor. Ocak ayında Yüzyılın Anlaşması adlı sözde barış planını açıklayıp, Filistin topraklarının İsrail tarafından resmen işgaline yeşil ışık yakan Trump, Netanyahu’nun önünü açtı.

Netanyahu yönetimi de 3 seçim yapılmasına rağmen hükümet kurulmamasını “Filistin topraklarını ilhak” adımıyla Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ı ikna ederek koalisyon hükümetinin temelini attı.

Yeni koalisyonun Temmuz’da Filistin topraklarını ilhaka başlayacak olması ve hazırlanan haritaları görmek için dün Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’e ziyaret gerçekleştirdi.

İlhak için yapılacaklar var

Korona salgınının ardından ilk yurt dışı ziyaretini yapan Pompeo, Netanyahu görüştü. İlhak haritalarını gören Pompeo’nun bazı önerilerde bulunduğu ve bazı bölgelerdeki işgalin düşük tutulmasını istediği bildirildi.

Masada Filistin topraklarını kesip biçen iki isim daha sonra basının karşısına çıktı. İşgal altındaki Batı Yaka’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Filistin toprağı Ürdün Vadisi’nin “İsrail’e ilhak”ına değinen Pompeo, “Daha yapılacak işler var ve bu konuda ilerleme kaydetmeliyiz” dedi.

Trump’ın planı çerçevesinde

Kendisinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin bugün yemin ederek göreve başlayacağını ve bunun Trump’ın açıkladığı sözde Ortadoğu barış planının hayata geçirilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Netanyahu, “Kuracağımız koalisyon hükümeti, ocak ayında Washington’a yaptığım ziyarette Başkan Trump ile mutabık kaldığımız anlayış çerçevesinde barış ve güvenliğin teşvik edilmesine katkı sağlayacak bir fırsat” ifadesini kullanarak ilhak planının hayata geçirileceğini belirtti.

‘İt oğlu it’te korona yok semptomları var

Dışişleri Bakanı Pompeo’yu İsrail’e gelişinde ABD Büyükelçisi David Friedman karşılamadı. Kovid-19 testi negatif çıkmasına rağmen bazı semptomlar gösteren Friedman, Pompeo ile ziyaret süresince görüşmedi. İsrail basını, test sonucu negatif çıksa da Friedman’ın kendisini iyi hissetmediğini ifade etti. Yahudi asıllı olan Friedman, Filistin topraklarının asıl sahibinin İsrail olduğunu söylediği için Filistin lideri Mahmud Abbas kendisine “İt oğlu it” demişti.