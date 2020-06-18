Filistin’i ilhak için de olsa tanımayacağım
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir Filistin devletini her ne olursa olsun tanımayacağını ilan etti.
Mehmet Aydın
Üst düzey bir Likud Partisi yöneticisi olan Miki Zohar, Netanyahu’nun parti içi bir konuşmasında Filistin devletini tanımama adına tüm üyelere söz verdiğini belirtti. İsrail Times gazetesinin haberine göre Zohar “Başbakan grup toplantısında hükümet veya Knesset’in hiçbir şartta bir Filistin devleti kurma ilkesini tanımayacağını duyurdu” ifadelerini kullandı.
İsrail gazetesi Netanyahu’nun sözlerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ilhak planı Filistin devletinin önünü açacak” iddiası üzerine geldiğini belirtirken; Zohar, “ABD bir Filistin devletinin tanınması konusunda ısrar ederse İsrail’in ilhaktan vazgeçeceğini” de söyledi.