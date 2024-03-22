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Gündem Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması
Gündem

Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-22 17:50:00 - 2024-03-22 18:16:21
Filistin'i haritadan silmek istiyorlar! İsrail'den son dakika kara harekatı açıklaması

7 Ekim'den bu yana sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'in Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Refah'a kara harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Gantz, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ülkesini ziyaret eden Blinken ile bir araya geldiğini aktardı.

'Hamas'ı yok etmek için...'

ABD'nin, İsrail'e verdiği destekten dolayı Blinken'a minnettarlığını sunduğunu kaydeden Gantz, 7 Ekim saldırılarının ardından "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanmasının gerektiğini" muhatabına ilettiğini kaydetti.

"İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım için insani çözümler sunmaya devam edeceğini ancak bu yardımların Hamas'ın eline geçmemesini de sağlayacağını sözlerime ekledim." ifadelerini kullanan Gantz, Blinken ile "bölgesel güvenlik ve istikrarı" ele aldıklarını belirtti.

Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında bu sabah İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.
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Blinken'ın son ziyareti, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.

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