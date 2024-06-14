Filistin'i destekleyen pankarta müdahale eden polisler neye uğradığını şaşırdı!

İspanya’da, Filistin'i destekleyen bir pankart açan kişiye polisler saldırdı. Bu duruma tepki gösteren seyirciler ve futbolcular, polisleri linç etmeye çalıştı. Olay, büyük bir kargaşaya yol açtı ve stadyumda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara neden oldu.