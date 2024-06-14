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Sosyal Medya Filistin'i destekleyen pankarta müdahale eden polisler neye uğradığını şaşırdı!
Sosyal Medya

Filistin'i destekleyen pankarta müdahale eden polisler neye uğradığını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:50:00 -

İspanya’da Filistini destekleyen pankart açan kişiye saldıran polisleri seyirciler ve futbolcular linç ediyordu.

İspanya’da, Filistin'i destekleyen bir pankart açan kişiye polisler saldırdı. Bu duruma tepki gösteren seyirciler ve futbolcular, polisleri linç etmeye çalıştı. Olay, büyük bir kargaşaya yol açtı ve stadyumda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almak için müdahalede bulunurken, olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara neden oldu.

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