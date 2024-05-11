Filistin’e sahip çıktığı için şampiyonluğu reddedilen Necmettin Erbakan Akyüz’den “Sana helal olsun” dedirten sözler! Adamsın adam

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilmişti. Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, Akyüz’ün “Filistin'e destek vermekten asla geri adam atmayacağım. Öldürülen çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil sizin vermiş olduğunuz şampiyonluklar. Ben bu duruşumdan, yaptığımdan asla geri adım atmayacağım” sözlerini köşesine taşıdı. Öksüz, şunları kaydetti:

“Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldı.

Federasyon, madalyalarını geri almakla tehdit etti.

Madalya töreninde milyonların hislerine tercüman oldu, Filistin bayrağı açtı. Bir yandan da Filistinlilerin halk oyunu olan 'dabke' dansını yaptı. O anları sosyal medyadan video olarak paylaştı. Sonra tehditler almaya başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TV5’te Buyurun Başlıyoruz programına konuk olan Akyüz, şunları söyledi:

* “Filistin'e destek vermekten asla geri adam atmayacağım. Öldürülen çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil sizin vermiş olduğunuz şampiyonluklar. İstediğiniz kadar soruşturma başlatın, ben bu duruşumdan, yaptığımdan asla geri adım atmayacağım.”

* "Ben madalyaların en güzelini aldım. Mazlumların sesi olmak adına yaptığım hareketten dolayı Avrupa Federasyonu soruşturma açtı. Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim, verilecek kararların nezdimde hiçbir kıymeti yoktur.”

Necmettin Erbakan Akyüz’ün TV5’te Buyurun Başlıyoruz programında dile getirdiği ve esasen haber niteliği de taşıyan önemli bir vurgusu daha vardı:

- “Madalya töreninden hemen sonra, çok kısa bir süre sonra Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı, Filistin’e verdiğim destekten dolayı beni tehdit etti. Kendisi de zaten o sırada İstanbul’da, madalya töreninin yapıldığı salondaydı. Şunu da öğrendik, benim bu desteğimden hemen saniyeler sonra İsrail’den aramışlar ve Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı’nı tehdit etmişler. İsrail, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı’nı tehdit ediyor.”

Benim hayret ettiğim husus şudur:

* Siyonist katil, işgal devleti İsrail, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı’nı tehdit ediyor! Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı da Necmettin Erbakan Akyüz’ü tehdit ediyor! Ama bu gelişme gazetelerde, TV’lerde yeteri kadar haber olmuyor!

İşte ben de buna çok hayret ediyorum.

***

Son bir not olarak, Necmettin Erbakan Akyüz’ün, Erbakan Hocamızın yıllarca en yakınında bulunan isimlerden Abdurrahman Akyüz’ün mahdumu olduğunu da ifade edelim…”