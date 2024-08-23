Filistin'e gideceğini açıklayan Özgür Özel'e şok teklif! "Ahmet Davutoğlu" detayı şaşkına çevirdi

Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin'e gitme planını eleştirdi. Güler, Özel'in Gazze'ye gitmeye cesaret edemeyeceğini ifade etti. Bu ziyaretin İsrail'in tepkisini çekmeyecek şekilde planlandığını söyleyen Güler, Özel'in bu ziyaretten siyasi çıkar sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Turgay Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Mahmud Abbas'ın daveti üzerine Filistin'e gidecekmiş. Ama Mahmud Abbas'ın daveti üzerine!

Oysa aylar aylar önce sanırım partisinin grup toplantısında duyurmuştu Filistin'e gideceğini. Özgür Bey'e zaman zaman da 'hani Filistin'e gidiyordun' diye de hatırlatıldı. Şimdi bir davet de geldi kendisine ve böylece iş ete kemiğe bürünmüş oldu.

Peki gidecek mi gerçekten? Bence gitmeyecek, gidemeyecek! Giderse ne olur? Ne olacak, hiçbir şey! Gazze'ye değil, Mahmud Abbas'a gidiyor çünkü. Mahmud Abbas dediğin şey İmamoğlu gibi bir şey!

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Neyse biz gelelim şimdi asıl mevzuya.

Sahi Özgür Bey Filistin'e ne amaçla gidiyor? Gazze'ye destek için mi? Netanyahu'ya nasıl bir terörist olduğunu Filistin topraklarında haykırmak için mi? İsrail'in bir terör devleti olduğunu Filistin'de düzenleyeceği bir basın toplantısıyla dünyaya duyurmak için mi? Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu hatırlatmak için mi?

Sahi Özgür Bey Filistin'e niçin gideceksiniz?

Namık Tan'ı da götürecek misiniz mesela? Götürün mutlaka. Hatta orada yapacağınız konuşmanın metnini de mutlaka Namık Tan'a yazdırın. Tüm diplomatik nezaketiyle(!) yazıversin!

Yazsın ki İsrail'den, soykırımlarından, terörist Netanyahu'dan hiç ama hiç bahsedilmesin. Filistinlilerin nasıl zor şartlar altında olduğuna dikkat çekersiniz. Su, ekmek bulamadıklarını anlatırsınız. Savaşın kötü bir şey olduğundan falan bahsedersiniz. Ateşkesin önemine vurgu yaparsınız. Hamas'ı ima ederek terörü kınarsınız.

Suya sabuna dokunmadan gider gelirsiniz. Böylece İsrail ve lobilerinin öfkesine, tepkisine maruz kalmazsınız. Sonrasında da meydan meydan gezip 'Ben Filistin'e gittim, Tayyip Erdoğan gidebildi mi' diye sorarsınız?

Lakin benden size tavsiye sakın gitmeyin!

Bunların klavye soytarısı bir bakanları var ya! Hani şu katil ruhlu, eli kanlı olanı! Yisrael Katz'ı diyorum! Size bir tertip planlayabilir. Ben uyarayım da siz yine bildiğinizi yapın. 'Ne tertibi' diyecek olursanız da bu manyağın bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarını bir kez daha dikkatlice okuyun derim. Hani şu sizden birilerini de etiketlediği paylaşımları!

Neyse!

Türkiye'den birçok siyasetçi, genel başkan, yazar-çizer ve akademisyenin Filistin'e gidemeyeceğini biliyorsunuz değil mi?

Niçin gidemeyeceği çok açık! Çünkü onlar gerçek manada Filistin'in yanındalar.

Şimdi siz gideceksiniz ya!

Derler!

Haklı olarak derler!

Neler neler derler!

Ama yine de 'gideceğim' diyorsanız size küçük bir tavsiye. Konuşma metninizi Namık Tan'a yazdırmayın!

Ahmet Davutoğlu yazsın bence!"