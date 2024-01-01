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Gündem Filistin'e destek yürüyüşündeki vatandaşa saldıran alçak hakkında flaş gelişme!
Gündem

Filistin'e destek yürüyüşündeki vatandaşa saldıran alçak hakkında flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 17:22:00 -
Filistin'e destek yürüyüşündeki vatandaşa saldıran alçak hakkında flaş gelişme!

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan alçak adliyeye sevk edildi.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalışmıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Saldırgan E. A. ise gözaltına alınarak Kasımpaşa karakoluna götürüldü. Vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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