Filistin'e destek veren futbolcuya İsrail'de çirkin protesto
PSG'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Achraf Hakimi, İsrail'de Lille ile oynanan Fransa Süper Kupası maçında çirkin protestolara maruz kaldı.
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille ve aynı sezon Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain ile Fransa Süper Kupası mücadelesi için karşı karşıya geldi.
Paris Saint-Germain'in bu sezon rekor bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Achraf Hakimi, maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Burak Yılmaz'ın da ilk 11'de başladığı karşılaşmada, İsrailli taraftarlar Achraf Hakimi'ye çirkin bir saldırıda bulundu.
İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin Faslı futbolcusu Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Süper Kupa maçında tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalıyor.
Achraf Hakimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda sosyal medya hesabından #FreePalestine etiketiyle paylaşım yaparak Filistin'e destek vermişti.