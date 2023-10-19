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Dünya Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan şarkıcı artık...
Dünya

Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan şarkıcı artık...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 10:30:00 -
Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan şarkıcı artık...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki göstermesinin ardından Nasıra kentindeki evinde gözaltına alınan Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki göstermesinin ardından Nasıra kentindeki evinde gözaltına alınan Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı.

Amneh, Instagram hesabındaki paylaşımında, iki günlük hücre hapsinden sonra serbest kaldığını duyurdu.

Amneh, gözaltı sırasında yaşadıklarını, "Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler." ifadeleriyle anlattı.

Bu süreçte destek veren herkese teşekkür eden sanatçı, doğruyu savunmaya devam edeceğini söyledi.

Dalal Abu Amneh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki vermek için 16 Ekim'de Facebook hesabında, Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Suresi'nin 21. ayetinde yer alan "Allah'tan başka galip yoktur" ifadesini paylaşmıştı.
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Paylaşımın ardından Amneh, İsrail'in Nasıra kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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