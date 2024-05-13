Filistin’den Türk sporcuya devlet nişanı! Şövalye değil mücahit olmaya çalışıyorum

İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verildi.

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen nişan takdim törenine Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Mahmud Muhammed er-Recub, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan katıldı.

FİLİSTİN SPOR BAKANI BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU

Törende konuşan er-Recub, Akyüz'ün Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi olduğunu ve yapmış olduğu hareketle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

Er-Recup, Filistin davasının Türk halkı için de milli bir dava olduğunu bildiklerini belirterek, tüm yardımları için müteşekkir olduklarını kaydetti.

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Akyüz'ün davranışının ahlaklı bir sporcu olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren er-Recup, "Pek çok başarıya sahip olan genç kardeşimiz terbiyesini, insani ve ahlaki bakış açısını ortaya koydu. Filistin halkına yönelik yapılan soykırıma 'hayır' dedi. Bu onun ahlakını gösterdi. Ama maalesef sporda bile bazı taraflar siyasi davranıyor. Ukrayna konusunda böyle bir şey olsa kimse madalyasını elinden almazdı." ifadelerini kullandı.

Er-Recup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin halkı adına Akyüz'e Kudüs Nişanı'nı takdim ettiklerini ve Kudüs Şövalyesi unvanını verdiklerini duyurdu.

Filistin topraklarındaki tüm spor faaliyetlerinin İsrail'in baskısı sebebiyle askıya alındığını anlatan er-Recup, Akyüz'ün elde ettiği başarının ve ortaya koyduğu davranışın bütün Filistin halkı tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

AKYÜZ'DEN TEŞEKKÜR

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonu Akyüz, kendisini söz konusu nişana ve unvana layık gördükleri için Filistinli yönetimine ve halkına teşekkürlerini sundu.

Bu ödülün kendisi için Avrupa veya dünya şampiyonluklarından çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Akyüz, "Benim şampiyonluklarımın herhangi bir tanesi orada vefat eden, öldürülen küçük çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil." diye konuştu.

ŞÖVALYE DEĞİL MÜCAHİT OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mesajını okumasının ardından Kudüs Nişanı ve Kudüs Şövalyesi unvanının verildiğine ilişkin Filistin devletinin yayınladığı genelge Akyüz'e takdim edildi.

Şövalye değil mücahit olmaya çalışıyorum, nişanı da “Kudüs Mücahiti” olarak addediyorum, “şövalye” avrupai bir terim, ben avrupadan yana değilim, mücahit Kassam Tugayları’mızdan yanayım Elhamdulillah. Nişanın isminde Kudüs olması bile benim için çok kıymetli, tekrardan teşekkür ediyorum.

Yaşasın Kudüs Mücahitler