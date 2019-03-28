Filistin’den BM’ye tepki: Amerika sizi susturmuş

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail vahşetine sessiz kalan BM’yi sert bir dille eleştirdi. BM Güvenlik Konseyinde konuşan Mansur, “BM Güvenlik Konseyini defalarca İsrail’in Filistin’e karşı artan şiddeti konusunda uyardık, Konseye uyarıları dikkate alarak harekete geçmesi ve kendi kararlarını uygulaması çağrısı yaptık ama hiçbiri sonuç getirmedi. Konsey, daimi bir ülke (ABD) tarafından susturuldu. Gazze yine bombalar altında. 2 milyon insanın hapsedilmesi, izole terörize edilmesi normal değil. İşgalci İsrail ve ırkçı Yahudierin halkımıza yönelik şiddet ve terör kampanyası yeni bir şey değil” diye konuştu.