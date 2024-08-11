  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin'den BMGK'ye ateşkes çağrısı
Dünya

Filistin'den BMGK'ye ateşkes çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 04:11:00 -
Filistin'den BMGK'ye ateşkes çağrısı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talebinde bulunmaya çağırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'ye bir mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için BMGK'nin müdahale etmesi ve derhal ateş talebinde bulunması gerektiği vurgulandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur'un mektubunda, "Gazze'de katliamı, kıtlığı, yerinden edilmeyi ve tüm halkın yok edilmesini durdurmak ve Birleşmiş Milletlerin ve tüm uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğinden geriye kalanları kurtarmak için BMGK'nin derhal harekete geçmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Filistin'in mektubunda, "Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve barış yanlısı tüm ülkelerin, İsrail'in Filistin halkına ve tüm bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan terör, ölüm ve yıkımını durdurmak için hemen harekete geçmesi gerektiği" kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise BMGK'den aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasa dışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Gazze'de cilt hastalıklarında artış!
Gazze'de cilt hastalıklarında artış!

Dünya

Gazze'de cilt hastalıklarında artış!

İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor
İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor

Dünya

İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor

ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler
ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

Dünya

ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz
İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz

Dünya

İran'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Zarar vermemesini umuyoruz

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti

Gündem

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"
Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Dünya

Katil İsrail'e silah veren ABD'den alçak tavır! "Gazze’deki sivil ölümlerinden endişeliyiz"

Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok
Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Dünya

Hamas'tan Gazze'de saldırı açıklaması: 100 kişi arasında hiçbir direniş üyesi yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23