Filistin'deki Yahudi yerleşimciler hızlı bir şekilde silahlanıyor!
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin silahlanma oranı gittikçe artıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da erkeklerin yanından kadın yerleşimcilerin de silah alma ruhsatı başvurusunda keskin bir artış yaşandığı ifade edildi.
İsrail'in bir süredir Batı Şeria'da baskınlarını ve varlığını artırdığı biliniyor. Bunun sonucunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda ciddi bir artış medyana gelmiş durumda.
Aşırı sağcı parti yetkililerinin de Yahudi yerleşimcileri teşvik etmesiyle yerleşim birimlerinde silahlanma oranının yükselişte olduğu kaydediliyor.
Bu durumun kadın Yahudi yerleşimcilerinin arasında silah ruhsatı ve eğitim alma başvurularını artırdığı belirtiliyor.
Öte yandan Aşırı sağcı ve Arap karşıtı olmakla bilinen Itamar Ben-Gvir'in eşi de silah eğitimi programına katılım sağladı.
Yahudi yerleşim yanlısı örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu programları finanse ettiği aktarılıyor.