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Dünya Filistin’de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu
Dünya

Filistin’de silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu

Filistin’in Tulkarm kentinde kadın kılığına giren silahlı soyguncular, kuyumcuyu soydu. Kimliklerini gizlemek için soyguncuların burka giydiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:33:00 -

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu. Kimliklerini gizlemek için burka giyen iki soyguncu, kuyumcudan yaklaşık 7 kilogram altına çalarak kaçtı. Ellerindeki otomatik silahlarını burkanın altına gizleyen soyguncuların 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Yaklaşık 7 dakika süren silahlı soygun sonrası soyguncuların kaçış anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyguncuların bir çanta ile kuyumcudan koşarak çıktıları ve dışarıda kendilerini bekleyen araç ile olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

 

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