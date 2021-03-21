Filistin'de Mahmud Abbas'a "iptal et" baskısı

Fetih Merkez Komite üyesi Sabri Saydam, devlete ait Filistin'in Sesi Radyosu'na verdiği demeçte, İsrail'in seçimlerin yapılmasını reddederek, Filistin yönetimini seçimleri iptal etmeye zorladığını vurguladı.

Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımı konusuna işaret eden Saydam, Tel Aviv'in İsrail'deki seçimleri bahane göstererek uluslararası topluma yanıt vermediğini ve Kudüs dosyasını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

Saydam, tüm olayların ve verilerin bu seçimlerin düzenlemesi konusunda Filistin yönetiminin kararlı tutumunu ve İsrail'in devam eden baskısına boyun eğmeyi kabul etmediğini teyit ettiğini söyledi.

Yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılıp yapılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi yönündeki talebine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ifade ediliyor.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali konusunda İsrail'in yanı sıra bölgesel ve Arap baskı unsurlarının olduğunu belirtti.

Rucub, İsrail'in tehdit ve baskılarının yanı sıra Arap ülkelerindeki provokatif eylemler, baskılar ve iç karışıklık çıkarma girişimlerinin Tel Aviv'e hizmet ettiğini kaydetti.

Fetih yetkilisi, Abbas'ın, bu baskıların tümünü reddettiğine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.