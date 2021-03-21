  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhuriyet ve BirGün yine enselendi! ‘Kadın hakları’ ile süsleyip…

Kadına şiddeti önlemede artık görev bizde... Herkes elinden geleni yaparsa feministleri morartırız!

Ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen...

Karanlık Oda TV'den skandal Gergerlioğlu yalanı! Namazla alakası olmayanların din istismarı

Ortadoğu ve Türkiye’yi karıştırmak için elinden geleni yaptı! Teşkilat dizisindeki bu isim gerçekte kim?

TBMM Başkanı Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına dair ilk açıklama

İstanbul sözleşmesi geride enkaz bıraktı

SİHA korkusu PKK'yı şekilden şekle soktu! Şarlatana döndüler

Başkan Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Fesat sözleşmesinden kurtulduk! Milletin sesine kulak vererek, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Başkan Erdoğan’a teşekkür yağıyor
Dünya Filistin'de Mahmud Abbas'a "iptal et" baskısı
Dünya

Filistin'de Mahmud Abbas'a "iptal et" baskısı

İsrail'in Filistin'deki seçimleri iptal etmesi için Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yoğun baskı yaptığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:38:00 -
Filistin'de Mahmud Abbas'a "iptal et" baskısı

Fetih Merkez Komite üyesi Sabri Saydam, devlete ait Filistin'in Sesi Radyosu'na verdiği demeçte, İsrail'in seçimlerin yapılmasını reddederek, Filistin yönetimini seçimleri iptal etmeye zorladığını vurguladı.

Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımı konusuna işaret eden Saydam, Tel Aviv'in İsrail'deki seçimleri bahane göstererek uluslararası topluma yanıt vermediğini ve Kudüs dosyasını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

Saydam, tüm olayların ve verilerin bu seçimlerin düzenlemesi konusunda Filistin yönetiminin kararlı tutumunu ve İsrail'in devam eden baskısına boyun eğmeyi kabul etmediğini teyit ettiğini söyledi.

Yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te yapılıp yapılamayacağı konusu belirsizliğini koruyor. İsrail hükümeti, Filistin yönetiminin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi yönündeki talebine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ifade ediliyor.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali konusunda İsrail'in yanı sıra bölgesel ve Arap baskı unsurlarının olduğunu belirtti.

Rucub, İsrail'in tehdit ve baskılarının yanı sıra Arap ülkelerindeki provokatif eylemler, baskılar ve iç karışıklık çıkarma girişimlerinin Tel Aviv'e hizmet ettiğini kaydetti.

Fetih yetkilisi, Abbas'ın, bu baskıların tümünü reddettiğine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef almak isteyen Halk Tv Sunucusu Özlem Gürses, kendisini rezil etti.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman liyakat nişanı
Dünya

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Alman liyakat nişanı

BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanı aldı.
Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü
Dünya

Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü

Donbas'ta Rus destekçisi gruplar Ukrayna askerlerine ateş açtı. Saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay