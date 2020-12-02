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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 bini aştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 bini aştı

Son 24 saatte 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:42:20 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 bini aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 854'e, vaka sayısı da 103 bin 574'e yükselirken, son 24 saatte 16 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni vaka kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 188 yeni vaka tespit edildiği, 1051 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 7'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 9'unun ise işgal altındaki Batı Şeria’da kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 854’e, vaka sayısının da 103 bin 574'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 79 bin 384'e ulaştığı ifade edildi.

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