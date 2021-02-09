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Dünya Filistin'de genel seçimlerin 22 Mayıs'ta yapılmasına onay verildi
Dünya

Filistin'de genel seçimlerin 22 Mayıs'ta yapılmasına onay verildi

Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler ve 31 Temmuz'da yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri için Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 14 grup liderinden onay çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:49:00 - 2021-02-09 22:51:43
Filistin'de genel seçimlerin 22 Mayıs'ta yapılmasına onay verildi

Mısır'ın aracılığı ile başkent Kahire'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 14 grup liderinin, genel seçimlerin 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi yönünde onay verdiği bildirildi.

Genel seçimler 22 Mayıs'ta yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararnamede ülkede genel seçimlerin ve Devlet Başkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde 3 aşamalı olarak yapılacağına ve genel seçimlerin 22 Mayıs'ta, Devlet Başkanlığı seçimleri ise 31 Temmuz'da yapılacağını aktarmıştı.

Kararnamede; işgal altındaki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'e atıfta bulunularak, "Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçim komitesine demokratik bir seçim süreci başlatma talimatı verdi" ifadelerine yer vermişti. Kararnamenin imza töreni ise Abbas'ın Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta bulunan Devlet Başkanlık Sarayı'nda Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Hanna Nasır'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Seçim tarihinde anlaşmaya varıldı

Başkan Abbas'ın son açıklamasının ardından Mısır'ın aracılığı ile başkent Kahire'de Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ise net bir sonuca varıldı. Görüşmeler sonucunda Filistinli 14 grup liderinin, genel seçimlerin 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesini onayladığı ifade edildi. Filistinli grup liderleri tarafından yapılan açıklamada, tarafların Filistin topraklarında yaklaşan genel seçimlerle ilgili tüm konularda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Serbest bırakılacaklar

Aynı zamanda Fetih ve Hamas, ülkede genel seçimlerin 22 Mayıs tarihinde yapılmasına, Batı Şeria ve Gazze'deki seçim merkezlerinin ise sadece Filistin polisi tarafından güvence altına alınacağı konusunda anlaştığı aktarıldı. Fetih ve Hamas, Filistin Yönetimi'nin kontrolü altındaki Batı Şeria'daki güvenlik hizmetlerinin ve Hamas yönetimindeki Gazze şeridinin, seçimler sırasında tarafsız kalmasını sağlama konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Görüşme sonucunda tarafların, siyasi bölünmenin etkilerini tüm yönleriyle ele alacağı ve tüm partizan tutukluları serbest bırakmaya karar vereceği de belirtildi.

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