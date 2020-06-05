  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filistin’de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

Filistin’de korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:52:26 -
Filistin’de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

Filistin’de korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.


Filistin’in başkenti Kudüs’ün güneyinde yer alan Tire Baher kasabasında bisikleti ile yokuş aşağı indiği sırada duramayan küçük çocuk korkulukları aşarak, 6 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak, çocuğu hastaneye götürdü. Kazada küçük çocuğun ağır yaralandığı belirtildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı