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Dünya Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi
Dünya

Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi

Filistin’de 22 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerin İsrail’in Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi talebine yanıt vermemesi halinde ertelenebileceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:10:00 -
Filistin'de 22 Mayıs'taki genel seçimlerin erteleneceği iddia edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde çıkardığı kararname ile ülkede 14 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021'de genel seçimlerin, 31 Temmuz 2021'de ise devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

 İsminin açıklanmaması koşulu ile açıklama yapan yetkililer, Abbas'ın İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin verilmesi yönündeki talebe yanıt vermemesi halinde seçimleri "büyük ihtimalle" erteleyeceğini iddia etti.

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye haftalık kabine toplantısında, Abbas'ın seçimleri görüşmek üzere perşembe gecesi Filistin liderliği için bir toplantıya başkanlık edeceğini belirtti.

Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri en son 2006 yılında yapılmış ve Mecliste çoğunluğu Hamas, 2005'te gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

 

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