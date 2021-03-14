Filistin'de 2 bin 142 yeni vaka

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti, günlük vaka sayısı yine 2 binin üstüne çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 142 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 2 bin 72'sinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 70'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 15 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 510'a çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 236 bin 591'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 177'sinin durumunun ağır olduğu, 211 bin 332 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Hastaneler alarm durumunda

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını ifade ediyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Tel Aviv yönetimi, 8 Mart'tan itibaren İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.