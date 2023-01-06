  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çinli şirket, Taliban ile petrol arama konusunda anlaştı! Anlaşma imzalandı: 540 milyon dolar yatırım

Bakan Soylu canlı yayında Kürtçe konuştu

Çin Seddi'nde büyük tarihi keşif! Kazılarda yeni gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi: Çığır açacak

Savaşın dozu artacak! Almanya'dan Ukrayna kararı

Son dakika! 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kruvaziyer turizminde hareketli yıl geçti! Yolcu sayısı 22 kat artarak 1 milyonu aştı

Fatma Yavuz ile İsmail Saymaz birbirine girdi!

ABD'de sistem tıkandı! Böylesi 1855 yılında görülmüştü

Sen patronunla öyle yap Altaylı, fitne çıkartma! Patronun seni kazıklıyor mu onu söyle

Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum
Dünya Filistin yönetimi: İsrail hükümetine cevap vermek için tüm yasal önlemleri alacağız
Dünya

Filistin yönetimi: İsrail hükümetine cevap vermek için tüm yasal önlemleri alacağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine tepki göstererek, buna karşı tüm yasal önlemleri alacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 08:16:00 -
Filistin yönetimi: İsrail hükümetine cevap vermek için tüm yasal önlemleri alacağız

 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine tepki göstererek, buna karşı tüm yasal önlemleri alacaklarını belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı binasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin toplantısında konuşma yaptı.

Abbas, konuşmasında, "Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine cevap vermek için uluslararası meşruiyet tarafından sağlanan gerekli tüm yasal önlemleri alacağız. İster İsrail hükümeti isterse ABD hükümeti ile ilgili olsun, tüm konuları tartışacağız. Çünkü İsrail politikasının arkasında ABD yönetiminin olduğu sır değil." dedi.

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ilan ettiği politikanın uygulanmasının başlangıcı olduğunu dile getiren Abbas, kendilerinin bu politikayı kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

- Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak’ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23