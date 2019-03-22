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Filistin yanlısı öğrencilere ‘terörist’ muamelesi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in başkent Londra’daki King’s College London adlı üniversiteyi ziyareti sırasında Filistin yanlısı öğrencilerin üniversiteye girişi engellendi.

22 Mart 2019 Cuma 09:49
Filistin yanlısı öğrencilere ‘terörist’ muamelesi

 Münübe Yılmaz 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in başkent Londra’daki King’s College London adlı üniversiteyi ziyareti sırasında skandal bir olay yaşandı. Yenilenen üniversite binasının açılışına katılan kraliçenin ziyareti esnasında Filistin yanlısı öğrencilerin üniversiteye girişi engellendi. Çifte standarda maruz kalarak “terörist” muamelesi gören öğrenciler olaya tepki göstererek “Siyasi görüşlerimiz sebebiyle derslere ve sınavlara girişimize mani olundu. Gerekçe de güvenlik. Bu büyük bir ayrımcılık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:49
  1. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
  2. Londra
  3. King’s College London
  4. Filistin

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