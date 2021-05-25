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Filistin ve ABD arasında kritik temas
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Dünya Filistin ve ABD arasında kritik temas
Dünya

Filistin ve ABD arasında kritik temas

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ramallah'taki görüşmesi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:16:00 -
Filistin ve ABD arasında kritik temas

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Kudüs üzerinden Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi Ramallah'taki Filistin Başkanlık Sarayı'nda başladı.Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, bu ziyaretin amacının "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkı ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" olduğunu söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

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