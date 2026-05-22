Gündem
Filistin unutulmadı! Etnospor'da Gazze için farkındalık çağrısı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

8. Etnospor Kültür Festivali’nde kurulan Dayanışma Obası ve Scholasticide Sergisi, Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki insanlık dramlarına dikkat çekti. Dört gün boyunca ziyaretçilere açık olan alanlarda sergi, farkındalık çalışmaları, geleneksel atölyeler ve kültürel etkinliklerle paylaşma, merhamet ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların ve kadim kültürlerin yanı sıra insani dayanışmayı da merkeze alan anlamlı bir alana ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında kurulan Dayanışma Obası ve Scholasticide Sergisi’nde, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekildi. Söyleşiler, atölyeler, kültürel çalışmalar ve sosyal farkındalık faaliyetleriyle hazırlanan obada ve Filistin’de yaşanan zulmü gözler önüne seren sergide festivalin “birlik, paylaşma ve iyiliği yaşatma” yönü öne çıkarıldı.

 

STK’lar aynı oba altında buluştu

Festival alanındaki Dayanışma Obası’nda farklı sivil toplum kuruluşları yer aldı. Her kuruluş kendi faaliyet alanı üzerinden ziyaretçilere hem tanıtım yaptı hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren çalışmalar gerçekleştirdi. Dayanışma Obası, yalnızca bir tanıtım alanı olarak değil; çocuklara, gençlere ve ailelere hitap eden farkındalık faaliyetleriyle festivalin vicdani hafızasını oluşturan merkezlerden biri oldu. Festival boyunca alanda yardım faaliyetleri, kültürel çalışmalar, geleneksel atölyeler ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

 

Gazze için güçlü farkındalık

Obada yürütülen çalışmaların ana gündemlerinden birini Gazze oluşturdu. Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan etkinliklerde ziyaretçilere paylaşmanın, yardımlaşmanın ve insan onurunu savunmanın önemi hatırlatıldı. Gazze temalı sergi, yüz boyama etkinliği, sanatsal etkinlikler ve oyunlar obada katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Ayrıca “Zulmü Postala” köşesinde de çocukların Filistin için yazdığı mesajlar yürekleri ısıttı.

 

“Filistin için tek yürek”

Festival içinde kurulan "Scholasticide" sergisinde, İsrail'in Gazze'deki eğitim sistemine, akademik altyapıya ve entelektüel birikime yönelik gerçekleştirdiği sistematik yıkım gözler önüne serildi. "Filistin İçin Tek Yürek" sloganıyla kurulan sergide vatandaşlar, Gazze'de yaşanan büyük insani ve akademik dram hakkında detaylı bilgilere ulaşma imkanı buldular.

 

Milyarlarca dolarlık bilanço

Gazze'de eğitim hayatına zorunlu olarak tam 911 gün ara verilmek zorunda kalındı. Bu süreçte 19 bin 260 öğrencinin yanı sıra anaokulu çağındaki 4 bin 160 çocuk hayatını kaybetti. Eğitim yuvalarını ayakta tutan 780 öğretmen ve eğitim personeli katledilirken, 625 bin öğrenci en temel hakları olan eğitimden tamamen mahrum bırakıldı. Bölgedeki akademik hafızayı yok etmeyi amaçlayan saldırılarda, 12 üniversite ana kampüsleriyle birlikte bombalanarak yerle bir edildi. Eğitim altyapısının tamamen çökmesi, devasa bir mali faturayı da beraberinde getirdi. Gazze'de eğitime derhal yeniden başlanabilmesi için acil olarak 86 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. Yaşanan ağır tahribatın ve son 3 yıldaki kayıpların tamamen telafi edilebilmesi için gereken toplam bütçenin ise 2.6 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

