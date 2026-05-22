Şamil Tayyar’dan Özel’in 'Hayatı durduracağız' tehdidine tepki! 'Hayatı değil ama kendini durdurabilir'
AK Partili eski milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, CHP’nin başından mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel’in “Hayatı durduracağız” tehdidine net tepki geldi.
Özgür Özel’i “Manisa Milletvekili” olarak andığı bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, “Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP genel merkezini terk etmeyeceklerini söylemiş ve eklemiş: ‘Hayatı durduracağız’ Özel, kararın açıklandığı andan itibaren ‘işgalci’ durumundadır. Artık genel başkan değildir. Hayatı değil ama kendini durdurabilir. Ötesi olmaz” ifadelerine yer verdi.