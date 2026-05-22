  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması CHP’li meclis üyesinden bomba itiraflar! Gökhan Zeybek’in ABD'deki kızına 500 bin dolar
Ekonomi Halkın gözü hala orada! İşte vatandaşın en güvendiği 2 yatırım aracı
Ekonomi

Halkın gözü hala orada! İşte vatandaşın en güvendiği 2 yatırım aracı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Halkın gözü hala orada! İşte vatandaşın en güvendiği 2 yatırım aracı

TCMB Hanehalkı Beklenti Anketi verilerine göre, vatandaşın yatırım tercihlerinde altın %48,3 ile zirvedeki yerini korurken, konut ve arsa %33,2 ile ikinci sırada yer aldı. Gayrimenkul yatırımlarında düşüş eğilimi gözlemlenirken, Türk halkının parası olduğunda ilk koştuğu iki güvenli liman altın ve gayrimenkul olarak öne çıkıyor. Türk halkının yatırım tercihlerine dair detayları ilgili ekonomi haber sitelerinden inceleyebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 89 hane halkı tarafından yanıtlanan mayıs ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 2,05 puan azalarak yüzde 49,51 seviyesinde gerçekleşti.

Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,9’a çıktı.

 

Gelecek 12 ay sonuna ilişkin konut fiyat artışı beklentisi bir önceki aya göre 1,28 puan azalarak yüzde 33,95’e geriledi. Aynı döneme ilişkin dolar kuru beklentisi ise bir önceki aya göre 0,41 lira artarak 52,53 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 48,3'e düştü. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyenlerin oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı
AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı

Gündem

AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı

Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi
Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi

Gündem

Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi

Anket mi? Algı operasyonu mu? Çelik kubbe ve Kaan’ı göremeyenlere Karahasanoğlu’ndan "somut örnek" dersi
Anket mi? Algı operasyonu mu? Çelik kubbe ve Kaan’ı göremeyenlere Karahasanoğlu’ndan “somut örnek” dersi

Gündem

Anket mi? Algı operasyonu mu? Çelik kubbe ve Kaan’ı göremeyenlere Karahasanoğlu’ndan “somut örnek” dersi

Son ankette ilginç sonuçlar: Haydut Trump'a 3'ün 1’i tarifesi!
Son ankette ilginç sonuçlar: Haydut Trump'a 3'ün 1’i tarifesi!

Dünya

Son ankette ilginç sonuçlar: Haydut Trump'a 3'ün 1’i tarifesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Faiz daha tercih ediliyor olmasın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23