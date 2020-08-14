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Filistin Ulusal Konseyi: BAE'nin İsrail ile normalleşmesi, Filistin davasına açık bir saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:27:15 -
Filistin Ulusal Konseyi: BAE'nin İsrail ile normalleşmesi, Filistin davasına açık bir saldırı

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, bu anlaşmayı "Filistin halkına ve davasına yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Merkezi Ürdün'de bulunan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı konseyden yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının pazarlık, anlaşma, yalan iddialara boyun eğmeyeceği ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasındaki gibi utanç verici şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"İsrail-BAE-ABD üçlü ilanı, halkımızın haklarına, kutsal davasına, Arap ve İslam aleminin Filistin'deki haklarına ve Mescid-i Aksa'ya karşı açık bir saldırı kabul edilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin halkına destek olmak isteyenlerin bu halkı sırtından bıçaklayacak, zayıflatacak bir anlaşmayı imzalamayacağını kaydetti.

Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Arap ve İslami parlamentoları başkanlarını BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstermeleri ve onunla mücadele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Abu Dabi'den bir Arap ülkesi için Arap ve İslam sabitelerinden "açıkça sapma" anlamına gelen bu anlaşmadan vazgeçmesi istendi.

BAE'nin yaptığı şeyin, Filistin davasını kabul edilemeyecek şekilde kullanmak, işgalcilerin menfaatine olacak şekilde Filistin'e ve halkına ihanet olduğu kaydedilen açıklamada, bunun BAE halkının ve iradesinin gerçek tutumunu yansıtmadığı vurgulandı.

BAE'nin veya başka bir tarafın Filistin halkı yerine konuşma hakkı bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bu anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Arap ülkelerini bu tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail-BAE anlaşmasına Arap ülkelerinden Mısır, Bahreyn ve Umman destek vermişti.

- Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.



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