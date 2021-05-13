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Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı
Dünya

Filistin Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği kalleş saldırılarda 3 kişinin daha şehit olmasıyla toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:07:00 -
Filistin Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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