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Gündem Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu
Gündem

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-11 13:58:00 -
Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yakıtın tükenmesi sonucu tüm operasyonların durduğu duyuruldu. Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya ise İsrail'in hastaneyi kuşattığını, hastane yerleşkesi içinde hareket eden herkesi hedef aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de etrafını tamamen kuşattığı Şifa Hastanesi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarından kaçan binlerce kişinin sığındığı Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yakıtın tükendiği, tüm operasyonların durdurulduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra da hastanede yakıtın tükendiğini belirterek, "45 bebeğin bulunduğu serviste kuvözdeki yeni doğmuş bir bebek hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Hastane yerleşkesi içinde hareket eden herkes hedef alınıyor"

Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya ise hastaneden Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tek söyleyebileceğim, can kaybetmeye başladık. Hastalar her geçen dakika ölüyor, yaralılar da ölüyor, hatta kuvözdeki bebekler bile. Kuvözde bir bebeğimizi kaybettik, yoğun bakımda da bir gencimizi kaybettik. Hastane yerleşkesi kuşatma altına alındı, hastanedeki binalar hedef alındı. Hastane yerleşkesi içinde hareket eden herkes hedef alınıyor. İsrail dışarıda, kimsenin hareket etmesine izin vermiyor. İçeride doğan bebeklere yardım eli uzatmak için kuvöze ulaşmaya çalışan sağlık ekibinden 1 kişi vurularak öldürüldü. Hastane elektriksiz, internetsiz, hatta su ve tıbbi malzemesiz kaldı. Tüm dünyayla bağlantımız tamamen kopmuş durumda, ölüme dakikalar uzaktayız.

Zor durumdayız, tüm dünyaya birçok kez acil çağrı gönderdik, herhangi bir dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

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