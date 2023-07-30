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Dünya Filistin mülteci kampında çatışma
Dünya

Filistin mülteci kampında çatışma

Yeniakit Publisher
2023-07-30 22:23:00 -
Filistin mülteci kampında çatışma

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında çıkan çatışma sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Filistinli bir grubun sorumlusu ve beraberindekilere pusu kurulup saldırı düzenlendi.

Saldırıda Fetih Hareketi mensubu Ebu Şeref el-Armuşi ve 4 koruması öldürüldü. Lübnan ordusu da Ayn el-Helva'da dünden bu yana meydana gelen çatışmalar hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, kamp içinden fırlatılan bir havanın orduya ait bir merkeze düşmesinin ardından şarapnel parçasının isabet ettiği 1 askerin yaralandığı ve durumun iyi olduğu bilgisi verildi.

Dün gece başlayan çatışmalar bugün şiddetlendi

Adını vermek istemeyen Filistinli bir mülteci, gruplar arasındaki çatışmanın dün gece başladığını söyledi.

Çatışmanın sabah saatlerinden itibaren şiddetlendiğini dile getiren Filistinli mülteci, tarafların kamp içerisindeki hedefleri havan toplarıyla vurduğunu ifade etti. Söz konusu Filistinli, kamptaki tüm mültecilerin gece itibarıyla güvenli bölgelere sığınmak için oradan çıktığını aktardı.

Kamptan dumanlar yükseliyor

Çatışmaların şiddetlenmesiyle Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndan, yoğun silah ve patlama sesi geliyor. Atılan havan toplarının neden olduğu yangın nedeniyle kamptan dumanlar yükseliyor. Çatışmalardan kaçan ancak gidecek yeri olmayan mültecilerin ise en yakın okul ve kültür merkezlerine sığındığı görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mülteci kampındaki olaylara ilişkin Lübnan hükümetinden veya Filistinli gruplardan henüz bir açıklama yapılmadı. Lübnan'da yarım asırdan uzun süredir farklı bölgelerdeki kamplarda ikamet eden Filistinli mülteciler, kamplarının iç güvenliğini kendileri sağlıyor.

Ülkede en fazla Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Kampı'nda Filistinli fraksiyonlar arasında zaman zaman çeşitli nedenlerle silahlı çatışmalar çıkıyor. Birleşmiş Milletlere göre Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

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