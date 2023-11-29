Filistin Kızılayı'ndan yardım tırı çağrısı!

Gazze Şeridi’ndeki insani arada son güne girildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, insani aranın başladığı 28 Kasım’dan bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyine 233 yardım tırının ulaştığını belirtildi.

Yüklemede yaşanan zorluklara dikkat çektiler!

Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nda yardım tırlarının boşaltılmasının ve ardından yardımların Filistin tırlarına yeniden yüklenmesinin zor olduğuna değinen Filistin Kızılayı, personel ve gönüllülerinin kuzeydeki taşıma ve boşaltma işlemlerini tamamlamak ve yeni kamyonlar üzerinde çalışmak üzere güneye dönmeleri gerektiğini bunun da sabaha kadar çalışmaları anlamına geldiğini aktardı.

Filistin Kızılayı, uluslararası topluma yardım tırlarının girişini kolaylaştırma ve "diğer geçiş noktalarını açma" çağrısında bulundu.