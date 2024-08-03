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Yaşam Filistin Kızılayı çalışanı şehit oldu
Yaşam

Filistin Kızılayı çalışanı şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 00:54:00 -
Filistin Kızılayı çalışanı şehit oldu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na saldırısında Filistin Kızılayı çalışanının şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Temmuz'daki Balata saldırısında ağır yaralanan 21 yaşındaki Tamir Celal Muhammed Sakr'ın öldüğü duyuruldu.

Sakr, Balata Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında yaralananları bölgeden tahliye etmek için çalıştığı sırada yaralanmıştı.

Böylelikle, Balata Mülteci Kampı'ndaki söz konusu saldırıda ölenlerin sayısı 1'i çocuk 3'e yükseldi.

Kaynak: AA
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