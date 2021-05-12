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Dünya Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi
Dünya

Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi

Filistin Genel İstihbarat Servisi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 1 istihbarat subayını öldürdüğünü, 1 istihbarat subayını ise yaraladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:41:00 -
Filistin istihbaratı: İsrail, teşkilatın görevlilerinden birine suikast düzenledi

Filistin Genel İstihbarat Servisinin açıklamasında, Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktasında İsrail'in 1 istihbarat subayına suikast gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "soğukkanlılıkla işlenen suikast" olarak nitelendirilen olayda 1 subayın da yaralandığı belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail askerlerinin, dün Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere ait araca ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olmuş, 1 Filistinli de ağır yaralanmıştı.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişimi olduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada, araçla gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıya karşılık İsrail askerlerinin ateş açtığı ve araçta bulunan 2 Filistinlinin “etkisiz” hale getirildiğine dikkat çekilirken, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilmişti.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesindeki haberde ise 2 Filistinli gencin Zaatara'da kullandıkları araçla silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ve İsrail askerlerinin gençlerden birini öldürdüğü, diğerini ağır yaraladığı belirtilmişti.

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