'Filistin için şarkı yazacak mısınız?' Cevabı sosyal medyada gündem oldu!

Tunuslu şarkıcı, Filistinlilerinden Müslümanlardan şarkı değil işe yarayacak destek beklediklerini ifade eden Artmasta, şunları söyledi:

"Birbirimizi kandırmayalım. İnsanlar bombalanırken onlar için şarkı mı yazacağım?

Onlar apaçhi (helikopter) ile vururken biz de şarkıyla mı vuracağız? Bu yüzyılın yalanı. Şimdi bomba ve nükleer zamanı. Paran varsa parayla destek olacaksın. Silah göndereceksin.

Halk şarkı ile değil, Kur’an ve dini ile motive olur."