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Gündem Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti
Gündem

Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti

Yeniakit Publisher
2023-11-05 11:38:00 -
Filistin için özgürlük konvoyu Kayseri’den İncirlik’e hareket etti

Filistinli vatandaşlara destek vermek için Türkiye’nin dört bir yanından Kayseri’ye gelen Filistin konvoyu, Kayseri’den katılanlarla beraber İncirliğe gitmek üzere yola çıktı.

Dün akşam Kayseri’ye gelen ’Filistin için Özgürlük’ konvoyu katılımcıları geceyi Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi ve Ahmet İnci Camii’nde geçirdi. Sabah namazında diğer katılımcılarla beraber Kunut dualı namaz kılınıp dualar edildi. Sabah saat 8.30’da Fuar Alanında toplanan yüzlerce araç, Adana İncirlik Amerikan Hava Üssüne hareket etti.

Türkiye’nin tüm illerinden araçlarıyla İsrail ve Amerika’nın yaptığı katliamları protesto etmek üzere saat 14.00’de İncirlik’te olacak on binlerce insan, İncirlik Üssünün kapatılması için eylem yapacaklar.

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