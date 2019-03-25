Filistin için kritik görüşme!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.25 Mart 2019 Pazartesi 20:50
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral Abdullah'ı telefonla aradı.
Filistin meselesindeki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Kral Abdullah'ın Filistin halkı ile onun haklı davasını uluslararası alanda savunmasını takdir ettiğini belirtti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.
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