Filistin için kritik görüşme! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kral Abdullah'ı telefonla aradı. Filistin meselesindeki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Kral Abdullah'ın Filistin halkı ile onun haklı davasını uluslararası alanda savunmasını takdir ettiğini belirtti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.