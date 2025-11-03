Filistin halkının %80'i Kukla Abbas'ı istemiyor!

Filistin’de gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yönelik halk desteğinin tarihinin en düşük seviyesine indiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 80’i Abbas’ın görevden ayrılmasını isterken, yüzde 77’si ise Filistin Yönetimi’nin (FY) Gazze’de yeniden kontrol sağlamasına karşı olduğunu ifade etti. Uzmanlar, bu tabloyu Abbas’ın siyasi gücü tek elde toplaması, ulusal uzlaşı sürecini tıkaması ve direniş gruplarını dışlayan politikalarına duyulan tepki olarak değerlendiriyor.

Filistin Siyasi ve Anket Araştırmaları Merkezi (PCPSR) tarafından Ramallah merkezli olarak yapılan son kamuoyu araştırması, Filistin Yönetimi (FY) Başkanı Mahmud Abbas'ın siyasi itibarında rekor düzeyde bir düşüş yaşandığını gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, Filistinlilerin yüzde 80'i Abbas'ın görevden ayrılmasını destekliyor. Yeni bir seçim yapılması durumunda ise Abbas'ın sadece yüzde 13 oy alabileceği öngörülüyor. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu, yüzde 77'si, Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin yönetimine geri dönme fikrine de karşı olduğunu ifade etti.

Analistlere göre düşüşün nedenleri

Siyasi analist ve araştırmacı Muhsin Salih, Kudüs Press'e yaptığı açıklamada anket sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını, yıllardır süregelen, özellikle de "Aksa Tufanı" (7 Ekim saldırıları) sonrası derinleşen bir eğilimi yansıttığını belirtti. Salih, aynı merkez tarafından yapılan altı ardışık anketin de bu gidişatı doğruladığını vurguladı.

Salih, Abbas'ın konumundaki bu gerilemenin temel nedenlerini şöyle sıraladı:

Siyasi kararı tekelleştirmesi: Kurumsal işleyişi durdurması, yasama meclisini feshetmesi ve yürütme, yasama ve yargı üzerinde tek başına egemenlik kurarak Filistin siyasi sahnesinde halkın çoğunluğunun reddettiği bir tek adam yönetimi oluşturması.

Ulusal uzlaşmanın engellenmesi: İç reform sürecini sekteye uğratması, ulusal uzlaşmayı yıllarca başarısızlığa uğratması ve adil seçimlerin yapılmasını engellemesi.

Direnişin dışlanması: Özellikle Hamas gibi direniş güçlerinin siyasi katılımını dışlamak için İsrail ve ABD baskılarına boyun eğmesi.

Aksa Tufanı'na olumsuz yaklaşım: Mevcut liderliğin tarihi olayın düzeyine ulaşamaması, direnişi karalaması ve savaşın zirvesinde bile işgal gücüyle güvenlik koordinasyonunu sürdürerek Batı Şeria'daki direniş hücrelerini takip etmesi.

Süresi dolan liderlik: Abbas'ın doksanlı yaşlarında olması ve görev süresinin yıllar önce sona ermesine rağmen iktidara tutunması. Salih, Abbas'ın iktidarda kalmasının Filistinlilerin iradesine değil, dış desteklere (Arap ve uluslararası destekler) bağlı olduğunu savundu.

Salih, Filistin sokaklarının artık barışçıl çözüm projesinin çöktüğünü gördüğünü ve mevcut duruma tek yanıtın direniş olduğu kanaatine vardığını ekledi. Filistinliler arasında Abbas'ın istifası ve yeni bir düzenleme için baskı yapan geniş bir halk hareketliliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Filistin Yönetimi "işgalin jandarması" olarak görülüyor

Gazeteci ve siyasi analist Nizar es-Sehli ise Filistin Yönetimi'nin itibar kaybının yeni olmadığını, on yıllardır süren güvenlik koordinasyonunun sonucu olarak FY'nin "ulusal haklar pahasına işgalin elindeki bir jandarma" haline geldiğini savundu.

Es-Sehli, Gazze'deki soykırım suçlarının tüm dünyayı değiştirmesine rağmen Filistin Yönetimi'nin zihniyetini değiştirmediğini belirtti. Halkın Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesini reddetmesinin, Batı Şeria'da yaşanan ve FY'yi bir yolsuzluk ve güvenlik bağımlılığı modeli haline getiren acı tecrübeden kaynaklandığını vurguladı. Es-Sehli, FY'nin performansını İsrail'in ve yerleşimcilerin güvenliği taleplerine bağladığı sürece halktan destek alamayacağını da sözlerine ekledi.

