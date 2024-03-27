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Dünya Filistin halkı Hamas'a mı Mahmud Abbas'a mı güveniyor? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı!
Dünya

Filistin halkı Hamas'a mı Mahmud Abbas'a mı güveniyor? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 22:26:00 - 2024-03-27 22:40:06
Filistin halkı Hamas'a mı Mahmud Abbas'a mı güveniyor? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı!

Filistin Hristiyan Anket Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, Gazzelilerin mücahid Hamas'a olan güveni artarken, Mahmud Abbas'a olan inançları bitme noktasına geldi.

 Taha Emre Özdemir  Ankara  

Anket çalışması, 5 Mart'ta Batı Şeria, Deir Balah ve Refah'taki vatandaşlara ve yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan Gazzelilerden yüzde 44'ü bir ya da iki günlük yiyeceği olduğunu, yüzde 55'i ise hiç yiyeceğinin bulunmadığını ifade etti.

Ankete katılanlardan yüzde 19'unun suya erişebildiği, buna karşın yüzde 77'sinin su sıkıntısı çektiği ve zor durumda bulunduğu da ortaya çıktı.

Hamas’a Gazze halkından büyük destek!

Batı Şeria'lıların sadece %11'i kendilerini güvende hissettiklerini, %89'u ise kendilerini güvende hissetmediklerini ifade ederken, ankete katılanların yüzde 71'i Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunu başlatma kararından memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın bu operasyonda suç işlemediğini ifade edenlerin sayısı ise yüzde 91 olarak kayıtlandı.
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Mahmud Abbas’a destek yüzde 11!

Gazze halkının yüzde 60'ı Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetmesini tercih ederken, yüzde 13'ü Mahmut Abbas'sız Filistin yönetimini tercih etti. Abbas'ın Filistin'i yönetmesini isteyenlerin sayısı ise sadece yüzde 11 oldu.

İslam ülkelerine büyük öfke!

Halkın yüzde 70'i Filistin güvenlik güçlerine yardım etmek için bile olsa İslam ülkelerine ait askeri güçlerin Gazze'deki varlığını kabul etmiyor. Öte yandan Gazzelilerin yüzde 73'ü ABD ile Mahmud Abbas yönetimi arasında görüşülen reform, müzakerelere dönüş ve iki devletli çözüm planını reddediyor.

Mısır’a güven çok zayıf!

Halkın yüzde 70'i, Refah'a bir saldırı olursa yerinden edilenlerin Mısır'a gitmeyeceğine ve Mısır'ın güvenli bir yer olmadığına inanırken, Mısır ordusunun yerinden edilenleri öldüreceğine inandığını ifade ediyor.

Anketten çıkan çarpıcı bir diğer sonuç ise araştırmaya katılanların yüzde 84'ünün Mahmud Abbas'ın istifasını istemesi.

Anket sonucuna göre, Hamas lideri İsmail Haniye ve Mahmud Abbas cumhurbaşkanlığı için yarışırsa, Haniye %70 oy alacak.

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