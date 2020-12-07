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Aktüel Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor
Aktüel

Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:57:07 -
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Esir İşleri Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli gençlerin işkenceye uğradığını açıkladı.

Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, iki Filistinli gencin işkenceye maruz kaldıklarına ilişkin ifadeleri aktarıldı.

Buna göre, Batı Şeria'daki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'nda yaşayan Muhammed Şahin gözaltına alınırken İsrail askerlerinden şiddet görmeye başladı.

Askerlerin Şahin'e yol boyunca vurduğu, tokat attığı ifade edilen açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Petah Tikva kentindeki sorgu merkezinde de Filistinli gence fiziki ve sözlü işkence uygulandığı kaydedildi.

Sorgu sırasında "kafasının duvara vurularak hakkındaki iddiaları kabul etmeye zorlanan" 17 yaşındaki Filistinlinin 16 gün boyunca karanlık ve soğuk bir hücrede tutulduğu vurgulandı.

Filistin Esir İşleri Heyetinin açıklamasında ayrıca, Kalkilya kentinin Azzun beldesinde yaşayan Kerem Şabita'nın da gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları 17 yaşındaki Şabita'yı evinin dışına çıkardıktan sonra şiddet uyguladığına işaret edilen açıklamada, Şabita'nın Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi'nde "dar, pis, havasız bir hücrede 14 gün tutulduğu" aktarıldı.

Esir İşleri Heyetinin açıklamasında Filistinli gençlerin gözaltına alınma tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 170'i çocuk 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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