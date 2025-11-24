Arçelik’ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

Koç Holding’in uluslararası markası Arçelik, küresel verimlilik çalışmaları kapsamında Tayland’ın Rayong kentindeki buzdolabı fabrikasını kapatma kararı aldığını açıkladı. 21 Kasım’da Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, tesisin üretimi durduracağı ve 411 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. İşçilere yaklaşık 3 milyon dolar (127 milyon TL) tazminat ödenmesi bekleniyor.

1955 yılında kurulan Arçelik, dünya çapında sahip olduğu veya sınırlı marka kullanım hakkına sahip olduğu 22 güçlü marka ile faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Indesit, Blomberg, Hitachi ve Singer gibi küresel ölçekte bilinen markalar bulunuyor. Şirket, geniş marka ağıyla uzun yıllardır Asya pazarında da güçlü bir konuma sahipti.

KAP açıklamasında, kapatma kararının küresel ölçekte “verimlilik ve optimizasyon” çalışmaları kapsamında alındığı vurgulandı. Arçelik, Tayland’daki fabrikanın kapasite kullanımının diğer ülke tesislerine aktarılacağını ve üretimin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Arçelik’in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong’da bulunan Buzdolabı İşletmesi’nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır.”

Bu kararın, Arçelik’in gelecekte üretim ağını yeniden şekillendirecek önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.