Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına gözlerini kapatan sol-sağ ittifakı!

Haydi bana izah edin.

Biz söylemiyoruz..

Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor.

Kendisini tanıtayım..

CHP’nin bir önceki genel başkanı.

2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde, 6+1’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor..

Haydi Ahmet Taşgetiren, Ekrem İmamoğlu’na toz kondurmayan Karar’cılar..

Yusuf Ziya Cömert.. Mehmet Ocaktan..

“Siyasi rakibini cezaevine koyuyor” diyen Ekrem delisi olmuş muhafazakarlar..

Tayyip Erdoğan’a inanmadınız, onun söylediklerini dinlemediniz..

Kılıçdaroğlu da mı, “CHP arınmalı” derken, yalan söylüyor.

Oysa bu isim, sizin Tayyip Erdoğan yerine seçtirmek istediğiniz cumhurbaşkanı adayı değil miydi?

Ne oldu, iki yılda onu da mı sattınız?

Tayyip Erdoğan’ı terk edenlerden, ona ihanet edenlerden, Kılıçdaroğlu’na ihanet etmemelerini beklemek abesle iştigal olur..

Erdoğan’a ihanet edenler, kime ihanet etmez ki?

Ne demişti, Kemal Kılıçdaroğlu?

